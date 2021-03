NBA, John Wall: “Wood è il nostro leader vocale”

L’ultimo mese e mezzo degli Houston Rockets ha sancito il crollo definitivo della franchigia texana dopo l’addio di Russell Westbrook, di James Harden e – il più recente – di PJ Tucker accasatosi ai Bucks. Le 20 sconfitte consecutive interrotte solamente dalla vittoria nella scorsa notte contro i Toronto Raptors, sono un chiaro segno che qualcosa non sta funzionando. Nonostante questo, i texani vogliono rimanere positivi.

Il rientrante John Wall – intervistato a fine gara da Salman Ali e autore di una tripla doppia nella gara vinta contro i canadesi – ha voluto sottolineare uno dei pochi aspetti lieti di questa annata dei Rockets: la crescita esponenziale di Christian Wood, stella del futuro strappata ai Detroit Pistons:

L’ala grande di Silas ha firmato un triennale da 41 milioni di dollari e in stagione viaggia intorno a 22 punti e 10 rimbalzi. Proprio il rapporto con il coach Silas è il segreto della crescita di Wood che ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti di Houston:

I asked Christian Wood about his relationship with Stephen Silas: "I came here for him."

He talked about how he would never want his coach to ever feel like Silas did postgame on Sunday.

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) March 23, 2021