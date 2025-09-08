Seguici su

Cleveland Cavaliers

NBA, Kyrie Irving e il periodo con LeBron James: “È stata dura, volevo andarmene”

Kyrie Irving è tornato a parlare del suo periodo ai Cleveland Cavaliers al fianco di LeBron James. Un’esperienza segnata da successi ma anche da difficoltà personali, che lo spinsero a cercare una nuova strada lontano dall’ombra del Re.
Kyrie Irving

Nel titolo NBA storico conquistato dai Cleveland Cavaliers nel 2016, Kyrie Irving ha rivestito un ruolo decisamente importante. Tanto quanto quello di LeBron James, suo compagno di squadra all’interno della compagine dell’Ohio. In una recente intervista, Irving ha ripercorso quanto successo ai tempi di Cleveland, confessando qualche difficoltà nel coesistere sul parquet assieme al Prescelto:

“Quando giochi con qualcuno del calibro di James, è davvero tutta un’altra cosa: tutti si aspettano che automaticamente tu sia in cima alla lega, l’attenzione da parte dei media è pazzesca e tutto si trasforma in narrazione o in politica. Non era che non mi piacesse giocare con lui, ma sentivo che per me era arrivato il momento di cambiare aria”.

 

