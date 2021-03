Mercato NBA, tutti vogliono Jerami Grant: Detroit rifiuta una ‘blockbuster’ trade

Si intensificano sempre di più le voci di mercato intorno ai Detroit Pistons. La compagine del Michigan, stabilmente all’ultimo posto della Eastern Conference con un record di 12-30, è stata più volte contattata per Jerami Grant. Secondo quanto riportano i media statunitensi, la franchigia avrebbe già rifiutato una ‘blockbuster trade’ che avrebbe coinvolto, tra gli altri, proprio il giocatore ex Denver.

Il giornalista James Edward di The Ahtletic, ha quindi specificato la situazione con queste parole:

“Diverse squadre della lega hanno chiesto informazioni su Grant, il quale sta disputando personalmente una bella stagione, ma Detroit non ha mostrato alcun interesse a scambiarlo. Grant è stato il fulcro della scorsa offseason della franchigia e vorrebbero trattenerlo per lungo tempo. Detroit lo vede come un pilastro di ciò che stanno costruendo e ci vorrebbe un considerevole pacchetto di scambio da offrire ai Pistons per convincerli a chiudere un’operazione. Detroit ha ricevuto offerte che coinvolgono “diverse scelte del primo turno” ma non è chiaro se in queste scelte ci sia anche qualche top 10 del Draft NBA 2021.”