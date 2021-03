NCAA, UNLV vorrebbe Jason Kidd come capo allenatore

Gli UNLV Runnin’ Rebels stanno cercando un nuovo allenatore. La squadra della prima divisione della NCAA sta guardando anche in NBA per trovare il suo head coach. Secondo quanto riporta Sam Gordon del Las Vegas Review-Journal, UNLV ha mostrato interesse per far sedere sulla propria panchina Jason Kidd, attualmente assistant coach ai Lakers.

Kidd ha avuto varie esperienze da allenatore, a partire dal 2013 quando divenne coach dei Brooklyn Nets. La sua avventura durò poco e il record generale con cui concluse la sua esperienza fu di 44-38. Dal 2014 al 2018 si stabilì nel Wisconsin per allenare i Milwaukee Bucks. Portò la squadra per tre volte ai Playoff ma non riuscì mai ad andare oltre il primo turno. Il suo bilancio finale ai Bucks è di 139-152.

Archiviata l’esperienza da capo allenatore, dal 2019 l’ex play è diventato assistente allenatore di coach Frank Vogel ai Los Angeles Lakers, raggiungendo un nuovo titolo NBA nelle scorse Finals. Ora però torna l’opportunità per Kidd di poter tornare ad allenare in prima linea. Da capire quale sarà la decisione di JK a fine stagione.

