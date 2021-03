Juwan Howard inseguito da diverse squadre NBA

Juwan Howard sta facendo un eccellente lavoro in qualità di head coach dei Michigan Wolverines. L’ex giocatore NBA è stato nominato come USBWA National Coach of the Year, in quanto ha condotto Michigan ad essere testa di serie numero uno al torneo NCAA.

Grazie a questi ottimi risultati, Howard è stato accostato a diverse squadre NBA per la prossima stagione. Tuttavia, intervenuto al programma di ESPN, Jalen and Jacoby Show, l’allenatore ha ribadito la sua volontà di restare in NCAA:

“Sono venuto ad Ann Arbor per restare. Amo il Michigan, amo il mio lavoro e mi sto godendo questa esperienza. Non vedo l’ora di far crescere questi giovani ragazzi sia come atleti, ma anche come studenti. Questo lavoro è un sogno per me.”

L’ex giocatore dei Miami Heat ha in seguito aggiunto:

“L’NBA è fantastica. Hanno allenatori eccezionali e giocatori davvero incredibili e talentuosi. Nonostante ciò, mi sono già goduto 25 anni, 19 come giocatore e sei da allenatore. Per questo continuerò ad allenare Michigan.”

Dopo aver vinto due titoli nel 2012 e nel 2013 con i Miami Heat, Howard è stato il vice allenatore di coach Spoelstra fino al 2019.

