NBA, Popovich: “Keldon Johnson dà sempre il massimo”

Dopo la delusione dell’anno scorso, i San Antonio Spurs si sono presentati, in questa stagione, con un roster poco differente da quello visto nella bolla di Orlando. Nell’attuale annata, i texani hanno invece mostrato miglioramenti importanti, tanto da viaggiare con un record che – ad oggi – varrebbe la qualificazione ai prossimi Playoff. Il settimo posto di San Antonio nella Western Conference è lì a testimoniarlo.

L’ultima vittoria contro i Cleveland Cavaliers, peraltro, ha messo in evidenza Keldon Johnson. L’ala piccola ha messo a referto una prestazione da 23 punti, 21 rimbalzi e 2 assist. In conferenza stampa, Gregg Popovich ha usato parole al miele per il suo #3.

“Ha catturato 21 rimbalzi. Non si ferma mai ed è sempre aggressivo. Keldon Johnson dà sempre il massimo quando è sul terreno di gioco.”

L’ultima volta che un giocatore degli Spurs ha segnato 20 punti e 20 rimbalzi è stato Tim Duncan nel 2010. L’ala ha commentato così la sua partita:

“Avrei potuto giocare anche 48 minuti. Sono stato semplice me stesso in questa partita. Ho dato il massimo e mi sono divertito. Per me è un grandissimo onore essere accostato a Tim Duncan. Però devo continuare a migliorare il mio gioco e cercare di far vincere ogni partita alla mia squadra.”

