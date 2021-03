NBA, Blake Griffin pronto ad esordire contro i Washington Wizards

Ormai ci siamo: Blake Griffin sembra essere pronto ad esordire con la canotta dei Brooklyn Nets. Il lungo, infatti, è stato indicato come “probable” in vista della prossima sfida dei newyorchesi impegnati nella mezzanotte di domenica contro i Washington Wizards. Secondo quanto riporta ESPN, il giocatore dovrebbe quindi scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra.

Griffin, lo ricordiamo, non gioca dal 12 febbraio, giorno in cui i Detroit Pistons hanno deciso di non farlo più scendere sul parquet fino all’accordo di buyout arrivato, poi, verso il 5 marzo. I Nets hanno quindi annunciato ufficialmente la sua firma tre giorni dopo. L’ex Clippers, il cui ginocchio sinistro ha subito un intervento artroscopico con successo la scorsa stagione, ha giocato solo 18 partite nel 2019-20.

Griffin, sei volte All-Star e cinque volte All- NBA, in questa stagione viaggia con una media di 12.3 punti e 5.2 rimbalzi in 20 apparizioni. Negli scorsi giorni, il lungo ha spiegato perché ha scelto Brooklyn come sua nuova tappa NBA:

“Avevano bisogno di un’ala grande. Eccomi. Ho sempre avuto molto rispetto per Steve Nash e tutti i ragazzi in roster. Sean Marks ha fatto un ottimo lavoro. È stata una decisione difficile, però volevo far parte di una squadra che stava lottando per il titolo.”

