NBA, DeMar DeRozan torna in campo contro Cleveland

Come confermato da Shams Charania, giornalista di The Athletic DeMar DeRozan, inizialmente non convocato, tornerà in campo questa notte, nella sfida che vedrà i suoi San Antonio Spurs contrapposti ai Cleveland Cavaliers.

Spurs star DeMar DeRozan will return to the lineup tonight vs. Cleveland. DeRozan missed the last four games for his father's funeral. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2021

L’ex giocatore dei Toronto Raptors ha trascorso gli ultimi quattro giorni accanto alla propria famiglia, in segno di vicinanza dopo la scomparsa del padre Frank, occorsa a Los Angeles. Nonostante San Antonio non avesse prefissato una data di ritorno, concedendo opportunamente al ragazzo il tempo necessario per elaborare il lutto, DeRozan tornerà in campo già tra poche ore, alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland.

In quanto leader stagionale della franchigia in termini di punti (20.3) ed assist (7.3) per partita, il nativo di Compton rimetterà piede immediatamente in quintetto titolare, riconsegnando Lonnie Walker alla second unit.

