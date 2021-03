NBA, Steph Curry premiato dalla NAACP

La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) è un’associazione fondata nel 1909 che si occupa della tutela dei diritti civili negli Stati Uniti. Tale associazione conferisce il Jackie Robinson Award agli atleti cui viene riconosciuto un forte impegno sociale per la tutela dei diritti civili e per il loro apporto alla comunità.

Il premio in passato è stato assegnato agli Harlem Globetrotters, a Magic Johnson, a Michael Jordan e nel 2017 a LeBron James; quest’anno l‘onorificenza è toccata a Steph Curry, stella indiscussa dei Golden State Warriors e della NBA:

"I'm appreciative of the acknowledgment, the honor, and it gives more inspiration and energy to keep changing things for the Black community across the country."@StephenCurry30 on being named a recipient of the @NAACP 's Jackie Robinson Award. https://t.co/2jlovKu0Kv pic.twitter.com/648W4ZdTeX

— Golden State Warriors (@warriors) March 19, 2021