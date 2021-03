NBA, Ariza si presenta agli Heat: “A disposizione del coach”

Prime parole da nuovo giocatore di Miami per Trevor Ariza. a poche ore dalla palla a due della sfida casalinga contro gli Indiana Pacers. Ariza, che non gioca da oltre un anno, si è messo al servizio dello staff tecnico Heat. Di seguito le sue parole nel corso del meeting con la stampa:

“Pronto a giocare stanotte? La decisione non spetta a me. In ogni caso sono disponibile al cento percento se il coach lo vorrà. Sono concentrato e non vedo l’ora di andare in campo. Dalla mia parte ho l’esperienza di tante stagioni anche se ovviamente non si può replicare l’intensità di un allenamento o di una partita NBA. Non sapevo che il mio nome fosse accostato a Miami prima della trade, ma è senza dubbio una squadra dove volevo essere. Rispecchia il mio stile, lavoro duramente e do tutto, come hanno fatto gli Heat finora. Sono ansioso di tornare, sarebbe strano il contrario. Aggiustamenti per adattarmi? Direi il protocollo prima di tutto, visto che non gioco dall’inizio della pandemia. Se non ricordo male quello con Miami fu uno dei miei primi provini da rookie 17 anni fa, la maggior parte della mia famiglia è qui quindi è una bella sensazione