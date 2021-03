NBA, Hachimura su Westbrook: “Aiuta noi giovani in campo”

Nonostante sia alla sua prima stagione in maglia Wizards, la leadership e il carisma di Russell Westbrook sono subito apparsi ben chiari ai compagni, soprattutto ai più giovani, e a tutto l’ambiente di Washington.

Brodie sta guidando in campo una franchigia che ha iniziato in maniera disastrosa questa regular season, ma che pian piano si sta riprendendo grazie alle prestazioni del suo leader emotivo, del sempre performante Bradley Beal e del nucleo di giovani che circondano le due star.

Rui Hachimura, giovane ala del roster di Scott Brooks, scelta numero 9 del Draft 2019, ha dichiarato a Andrew Gillis di NBC Sport Washington:

“Russ è molto diretto in campo. Non so se sia una cosa negativa, ma so per certo che mi sta aiutando molto. Fa tantissime cose per noi e con noi anche fuori dal campo; guardiamo insieme tanti filmati e tanto materiale; sta aiutando me e i nostri tanti giovani con la sua leadership.”

enjoyed this sequence…

1) Rui Hachimura turns the ball over in the post

2) Westbrook pulls him aside in huddle and coaches him up

3) His first play out of the timeout, Rui applies the teachings to similar situation and gets free throws pic.twitter.com/3aq1SgDydq

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 18, 2021