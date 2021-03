NBA, Marvin Bagley non dovrà operarsi, ma resterà fuori 1 mese

Il lungo dei Sacramento Kings, Marvin Bagley, non dovrà operarsi dopo aver subito una frattura alla mano sinistra. Una buona notizia per i Kings, che però dovranno ugualmente fare a meno del loro giocatore per almeno quattro settimane.

Dopo aver subito l’infortunio nella partita di lunedì scorso contro gli Charlotte Hornets, lo status del lungo verrà aggiornato dopo una prima parte di riabilitazione. Questa notizia toglie quasi sicuramente il giocatore dal mercato, dopo che i Kings avevano provato a imbastire qualche scambio.

I dubbi riguardo Bagley erano per lo più legati alla sua condizione fisica, e un infortunio gli toglierà sicuramente le poche luci del mercato NBA rimaste su di lui. Nonostante questo, l’ex seconda scelta del Draft 2018, stava avendo una stagione piuttosto discreta fino a questo momento con 14 punti e quasi 8 rimbalzi di media, in soli 26 minuti d’impiego a partita.

Nell’ultima partita giocata contro Washington, Tyrese Haliburton ha sostituito Bagley nel quintetto titolare, in attesa di rivedere Hassan Whiteside sul parquet. L’ex centro di Portland, infatti, è stato assente per ben nove partita a causa del protocollo di sicurezza da COVID-19.

