Mercato NBA, Milwaukee Bucks interessati ad Isaiah Thomas

Isaiah Thomas potrebbe fare presto ritorno nella NBA. Recentemente il giocatore aveva smentito voci che lo vedevano vicino ad un possibile ritorno nei Boston Celtics. Due sarebbero le squadre fortemente interessate alla guardia: i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Lakers.

In particolar modo, la franchigia del Wisconsin ha l’intenzione di ingaggiare un playmaker esperto e l’ex giocatore dei Celtics sarebbe una scelta azzeccata.

Lakers, Bucks Interested In Isaiah Thomas https://t.co/5nuAmWMLp8 — RealGM (@RealGM) March 18, 2021

Le ultime stagioni sono state piuttosto travagliate per Thomas. Dopo i grandi momenti passati a Boston, il play non ha più trovato la giusta continuità anche a causa di diversi gravi infortuni. Il giocatore ha passato l’ultima stagione con gli Washington Wizards. In seguito è stato scambiato con i Los Angeles Clippers, per poi essere successivamente tagliato. Staremo a vedere se riuscirà a trovare una sistemazione in vista della trade deadline del 25 marzo.

Leggi anche:

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 19 al 23 marzo

NBA, Dell Curry: “Steph ha motivato Seth nel diventare un professionista”

Risultati NBA: troppo Doncic per i Clippers, Harden è già leader nel successo Nets contro i Pacers