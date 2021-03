NBA, Brad Stevens commenta l’ennesima sconfitta di Boston

I Boston Celtics sono una delle squadre più deludenti di quest’anno. Con un record di 20-20 dopo l’ultima sconfitta con Cleveland, il gruppo allenato da Brad Stevens si trova con più domande che risposte e non sembra essere in grado di impensierire le squadre migliori della Eastern Conference.

Nonostante la presenza di un roster più che rispettabile, infatti, la squadra sembra troppo dipendente da giocate di Brown e Tatum in attacco; in difesa, invece, Boston sembra aver perso la solidità esibita da anni. In diversi si stanno chiedendo le ragioni di un calo così evidente, ma sembra che al momento non ci siano risposte valide.

Gli stessi membri del gruppo (a partire da Stevens) hanno esternato la loro frustrazione nell’ultimo post-partita. Queste le parole dell’allenatore dei Celtics, interrogato sulla mancanza di costanza dei suoi:

“Quello su cui ci stiamo concentrando è tornare a giocare bene. Abbiamo fatto vedere qualcosa nel secondo tempo, ma non nel primo. Se giochi un parziale così [il primo tempo] contro una squadra NBA, di solito non passerai una bella nottata. Quando giochi contro una squadra [i Cleveland Cavaliers] che mostra una tenacia simile [è difficile], ce l’hanno fatta pagare.” “Vogliamo solo tornare a giocare bene. Sapete cosa intendo e in parte l’abbiamo fatto vedere. Ma non è ancora abbastanza.”

What does Brad think the Celtics need to do to play more consistently? pic.twitter.com/TLobpJmXh7 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 18, 2021

Anche Jayson Tatum, interrogato sulle proprie responsabilità da leader della squadra, ha recitato un mea culpa:

“Ognuno si comporta a modo suo, alcuni [leader] parlano di più di altri. Se guidi la squadra dando l’esempio e facendo le cose giuste in campo, tutti gli altri ti seguiranno. Devo applicare meglio questo approccio e mostrarmi un po’ più attivo.”

What can Jayson Tatum do as a leader to motivate the team? Presented by https://t.co/Av8GdCAzPA pic.twitter.com/bqm78pA0sO — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 18, 2021

Anche se mancano ancora diverse partite, i Celtics dovranno trovare una soluzione al più presto per non perdere ulteriori posizioni nella Eastern Conference.

