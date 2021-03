LeBron James svela: “Il mio obiettivo è diventare proprietario di una squadra NBA”

LeBron James, a quanto pare, aspira a diventare un proprietario NBA una volta che la sua illustre carriera giungerà al termine. L’attuale stella dei gialloviola, intervistato dopo la netta vittoria dei suoi contro Minnesota nella nottata di martedì, ha svelato con queste parole i suoi piani futuri:

“Il mio obiettivo è possedere una squadra, possedere una squadra NBA. Ho così tanto da dare a questa lega, alla pallacanestro in generale. So cosa serve per vincere a questo livello. Riconosco il talento negli altri. So anche come gestire un’azienda… prima o poi accadrà”.

James qualche tempo fa aveva già confermato il suo desiderio di possedere un giorno una franchigia NBA. Nel frattempo si diletta in acquisti al di fuori del mondo della pallacanestro per fare esperienza. Il 36enne possiede, ad esempio, quote nel Liverpool – acquistate nel 2011 – ed ha recentemente ampliato il suo portafoglio d’investimenti unendosi a Fenway Sports Group i quali sono con un pacchetto di minoranza nei Boston Red Sox. La mossa ha reso lui e il suo partner d’affari, Maverick Carter, i primi due uomini di colore ad unirsi al gruppo di proprietari dei Red Sox.

James ha commentato in questa maniera la sua nuova avventura all’interno del mondo della MLB:

“Dà a me – e alle persone che mi assomigliano – speranza e ispirazione. Devono poter pensare di essere in una posizione di questo tipo, il messaggio è che si può fare. È una cosa piuttosto sorprendente anche per me continuare ad accrescere il mio portfolio d’investimenti nel baseball.”

Un giocatore di basket senza confini sul parquet, con una strada simile a quella di Michael Jordan una volta detto addio alla pallacanestro giocata. Per ora, le premesse sono buone.

