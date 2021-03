Sono tanti i modi in cui si può celebrare un canestro semi-decisivo. In tanti preferiscono addirittura non farlo. Ma non è questo il caso di Giannis Antetokounmpo, che nella vittoria contro i Philadelpha 76ers, dopo aver segnato un canestro decisamente importante per l’esito finale della partita, si è seduto al centro del parquet fissando le telecamere per una esultanza molto particolare.

Giannis sitting down on the court feels very… Embiid pic.twitter.com/7wyCut7IS7 — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 18, 2021

I Bucks, alla fine, hanno vinto la partita per 109-105. L’esultanza di Antetokounmpo è diventata oggetto di discussione: troppo provocatoria? Poco rispettosa? Il greco non ha visto niente di tutto questo nel suo gesto, a suo dire qualcosa solo di divertente:

“Cosa c’è di male nel divertirsi? Nel primo tempo stava andando male, quindi mi sono detto che dovevo tornare in campo e pensare a divertirmi. Avrò esagerato, ma non mi sento di dover dare spiegazioni”

Se per Antetokounmpo la sua esultanza è stata un gesto innocente e non provocatorio, non sono dello stesso parere i tifosi e i giocatori dei Sixers, che non hanno apprezzato particolarmente. Dwight Howard, nel post-partita, ha commentato l’accaduto in maniera non propriamente diplomatica:

“Volevo andare lì e fargli una ‘Stone Cold Stunner’, ma poi mi sono ricordato di avere già un tecnico. Ci rivedremo presto”

Insomma, l’esultanza di Antetokounmpo non è stata particolarmente gradita dai giocatori avversari. C’è da scommettere che al prossimo incontro tra Sixers e Bucks saranno scintille.

