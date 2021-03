Risultati NBA: troppo Doncic per i Clippers, Harden è già leader nel successo Nets contro i Pacers

(17-23) Toronto Raptors – Detroit Pistons (11-29)

La nottata NBA si apre con il ritorno alla vittoria dei Pistons, che grazie a una prova da 28 punti e 12 rimbalzi del rookie Saddiq Bey riescono ad avere la meglio sui Raptors nonostante i ben 43 punti messi a segno da Norman Powell, mettendo fine a una striscia di quattro sconfitte di fila.

Il primo quarto dà ragione ai padroni di casa (31-37), che nei primi 12 minuti di gioco riescono a gettare le basi per il successo accumulando un piccolo margine che si rivelerà poi decisivo nell’economia del match.

A condannare gli ospiti alla sconfitta, oltre alla prova scadente offerta sotto le plance (30 rimbalzi contro i 54 dei Pistons, 13 dei quali offensivi), sono state le difficoltà al tiro di Siakam, VanVleet e Lowry, capaci di sbagliare ben 30 dei loro 37 tentativi complessivi.

21 punti per Chris Boucher, l’unico starter dei Raptors a salvarsi insieme a Powell, mentre Detroit ringrazia Delon Wright, che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

(16-24) Sacramento Kings 121 – 119 Washington Wizards (14-25)

Successo di misura per i Kings di coach Walton, che in quel di Washington hanno la meglio sui padroni di casa grazie al canestro allo scadere di De’Aaron Fox, capace di regalare ai suoi la vittoria numero 16 della stagione grazie a un jumper mandato a bersaglio a 0,7 secondi dalla fine.

Così facendo, Fox mette la sua personale firma su un incontro tutto sommato equilibrato, che si era aperto con il vantaggio dei padroni di casa e che aveva poi visto gli ospiti rifarsi sotto, passare in vantaggio e condurre di 9 punti alla fine del terzo quarto.

A nulla è valso dunque il tentativo di rimonta guidato in extremis da Beal – 29 punti per lui – e Westbrook, che sigla la tripla doppia personale da 26 punti, 14 rimbalzi e 10 assist; 28 punti invece per Fox, accompagnato dai 18 a testa di Holmes e Barnes.

(21-16) San Antonio Spurs 106 – 99 Chicago Bulls (18-21)

Career-high da 20 punti per Jakob Poeltl e gli Spurs portano a casa una buona vittoria esterna ottenuta sul campo dei Bulls grazie a un quarto periodo di altissimo livello.

Il match non era infatti iniziato sotto i migliori auspici per i ragazzi di coach Pop, che nel corso del secondo quarto si erano ritrovati sotto addirittura di 23 lunghezze nell’ambito di quello che rappresenta il loro peggior primo tempo realizzativo della stagione (58-40).

Con il passare dei minuti, però, Poeltl e compagni hanno iniziato a carburare, recuperando punti su punti e piazzando poi la zampata decisiva nell’ultimo quarto con un parziale di 39-19 capace di abbattere ogni tentativo di resistenza dei padroni di casa.

Inutili dunque ai fini del risultato finale i 29 punti con 6 rimbalzi e altrettanti assist messi a segno da Zach LaVine, mentre con i suoi 17 punti Derrick White dà una grossa mano ai suoi nella straordinaria rimonta finale.