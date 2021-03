NBA, LeBron James diventa socio dei Boston Red Sox

LeBron James non è solo un grande giocatore di basket, ma è anche un abile imprenditore. La stella dei Los Angeles Lakers è sempre attenta a tutte le opportunità d’investimento che potrebbero aumentare il suo già ricco patrimonio. L’ultima trovata imprenditoriale di LeBron ha a che fare con il mondo del baseball. Egli ha, secondo quanto riportato da Michael Silverman di The Boston Globe, acquistato una quota partecipativa dei Boston Red Sox, franchigia di MLB.

LeBron James to become part owner of Red Sox, both he & Maverick Carter each join Fenway Sports Group as partners, first and only Black partners in FSG history.

FSG also approves $750M investment from RedBird Capital Partners. Deal pending MLB approval.https://t.co/N7gibdlNhs