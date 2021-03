Mercato NBA, molte squadre interessate a Myles Turner

Manca ormai poco più di una settimana alla trade deadline 2021 e le franchigie NBA sono al lavoro per trovare giocatori in uscita e piazzare eventuali esuberi. Uno nomi più gettonati delle ultime ore è quello di Myles Turner.

Il centro degli Indiana Pacers, scelto alla numero 11 del draft del 2015, è titolare di un contratto per altri due anni a 18 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da IndyStar, New York Knicks, New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets e le due squadre di Los Angeles avrebbero chiesto informazioni ai Pacers per Turner, che guida la classifica degli stoppatori della lega con 3.4 palloni a partita rispediti al mittente.

Per la verità, già prima dell’inizio di questa stagione i Pacers avevano messo Turner sul mercato, direzione Boston, per arrivare a Gordon Hayward attraverso sign-and-trade. L’affare non è andato in porto e Gordon Hayward si è accasato agli Charlotte Hornets. Il precedente dà ovviamente la misura di quale bilanciamento tecnico Indiana cerchi in un eventuale scambio: sostituire Turner – chiaro – non sarebbe semplice.

E’ ormai risaputo che Indiana sta cercando di allargare le spaziature offensive per permettere a Sabonis di esprimere tutto il suo potenziale, affiancato dal rientrante Caris LeVert.

Quel che è certo è che se qualcuna delle contendenti riuscirà a convincere i Pacers, potrà portarsi a casa uno dei rim-protector di riferimento degli ultimi anni, capaci di tener testa fisicamente ai lunghi più forti della lega come Jokic ed Embiid.

