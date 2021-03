Risultati NBA, un super Gilgeous-Alexander trascina OKC alla vittoria con Memphis

Importante vittoria casalinga per gli Oklahoma City Thunder nel matinée NBA, arrivata dopo un fantastico ultimo quarto contro i Memphis Grizzlies. Una partita equilibrata per i primi 36 minuti, con OKC che piazza l’allungo decisivo nel finale, grazie anche a un super Shai Gilgeous-Alexander, mattatore del match con 30 punti messi a referto, tirando con il 66% dall’arco. Per i Grizzlies non sono bastati i 22 punti di Ja Morant, uscito sconfitto dal duello a distanza con il play avversario.

Entrambe le squadre hanno trovato una buona continuità al tiro. I Thunder hanno addirittura chiuso con più del 50% al tiro sia dal campo che dall’arco. Per loro 128 punti messi a referto, di cui 38 nell’ultimo quarto. Oltre a SGA, in giornata positiva il giovane rookie Aleksej Pokuševski, autore di una prestazione da 23 punti, massimo in carriera in NBA. OKC ha potuto contare su ben sette giocatori in doppia cifra, sopperendo così alla mancanza dei loro veterani Hill, Horford e Ariza.

🚫 Brandon Clarke comes across for the strong SWAT on League Pass! 🚫 pic.twitter.com/pE71h4nK8u — NBA (@NBA) March 14, 2021

Per i Memphis Grizzlies si sono salvati i soliti Ja Morant (22 punti), Jonas Valanciunas (16 punti) e Dillon Brooks (19 punti). La squadra in generale ha comunque prodotto una buona prestazione da 122 punti complessivi, ma le percentuali al tiro pesante di OKC hanno condannato i Grizzlies alla diciottesima sconfitta stagionale.

I Thunder hanno vinto la sfida a rimbalzo (46-32), e questa ha permesso di nascondere i loro errori nella gestione del pallone. Per loro ci sono state infatti ben 24 palle perse, contro le sole 7 dei Grizzlies, che hanno però sofferto sotto le plance. Ora Memphis si trova con un record negativo di 17 vittorie e 18 sconfitte, ma è ancora in corsa Playoff. Per OKC la strada è ancora lunga e il sogno postseason resta lontano, visto il record di 16 vittorie e 22 sconfitte.

That Ja Morant elevation! 🐰



10-point @memgrizz lead on NBA LP pic.twitter.com/m1nfJSGPnU — NBA (@NBA) March 14, 2021

Al momento sono in campo Utah Jazz e Golden State Warriors.

Leggi anche:

NBA, i Chicago Bulls cambiano il quintetto titolare

Corner Three: top e flop della settimana NBA

NBA, Kemba Walker duro: “Devo essere più aggressivo”