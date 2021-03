NBA, Infortunio Jared Dudley: stagione finita per il giocatore dei Lakers

In casa Los Angeles Lakers non giungono notizie troppo positive ultimamente. Dopo aver appreso dell’allungamento dei tempi per quanto riguarda il rientro di Anthony Davis, i gialloviola hanno comunicato che Jared Dudley ha riportato la rottura del legamento collaterale mediale, chiudendo la stagione in anticipo rispetto al previsto.

Lakers‘ Jared Dudley has a right MCL tear and is evaluating his treatment options, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2021

Dudley, il quale è sceso in campo solo in undici partite per un totale di circa 80 minuti, rappresentava un elemento importante all’interno dello spogliatoio dei Lakers, con LeBron James che lo ha sempre qualificato come uno dei compagni di squadra preferiti durante la sua lunga carriera nella lega. Ecco perché questa notizia ha colpito duramente la compagine allenata da coach Frank Vogel.

L’ala starebbe valutando il da farsi con lo staff medico per capire anche quali saranno i suoi tempi di recupero. Nel frattempo il giocatore potrebbe perdere il posto in squadra nel caso in cui i Lakers dovessero ultimare una trade prima del deadline del 25 marzo e liberare un posto nel roster.

