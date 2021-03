Mercato NBA, i T’Wolves puntano John Collins e Aaron Gordon

Mancano ormai poche settimane alla trade-deadline (25 marzo), e molte squadre si stanno muovendo sul mercato NBA a caccia di rinforzi. Tra queste ci sono i Minnesota Timberwolves, che secondo Shams Charania di The Atheltic, sono a caccia di un’ala grande. La franchigia starebbe puntando a due profili di elevato spessore: John Collins degli Hawks e Aaron Gordon dei Magic. I T’Wolves vorrebbero puntellare il roster in un ruolo in cui al momento sono sguarniti, per provare a migliorare il record nella seconda parte di stagione.

Sempre secondo Charania, gli Orlando Magic e i Minnesota Timberwolves avrebbero già avviato delle trattative per Gordon a gennaio. Il tutto si risolse in un nulla di fatto a seguito dell’infortunio alla caviglia del giocatore, durante il match del 31 gennaio contro i Raptors. Gordon è ancora fermo ai box, ma la trattativa potrebbe decollare una volta risolto il problema fisico. Il suo contratto con i Magic scadrà nel 2022 e per la prossima stagione ha garantiti circa 16 milioni di dollari.

La pista John Collins sembra più dura. Il giocatore sarà free agent a fine stagione e gli Atlanta Hawks non sembrano intenzionati a rinnovarlo al massimo salariale, come lui vorrebbe. La franchigia potrebbe cederlo ora, in modo da non perderlo a zero in estate. Ma gli Hawks sono al momento in piena corsa Playoff, ed è difficile che cedano uno dei loro migliori elementi senza un sostanzioso compenso.

La stagione dei Minnesota Timberwolves è stata influenzata negativamente dagli infortuni. Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell non hanno praticamente mai visto il campo assieme, con il secondo che è al momento infortunato. Inoltre Malik Beasley dovrà saltare alcune partite a causa dei guai con la giustizia. Al momento sono la peggior squadra della lega con sette vittorie e ventinove sconfitte.

