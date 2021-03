NBA: Cam Reddish ancora ai box ma niente operazione in vista

Cam Reddish non è ancora pronto per il rientro in campo. La giovane ala degli Atlanta Hawks dovrà restare ai box almeno un’altra settimana, a causa di un infortunio al tendine d’Achille destro, che gli ha fatto saltare le ultime sei partite.

Al momento però, per la gioia di Atlanta, niente intervento chirurgico all’orizzonte. Nella giornata di ieri infatti, il prodotto da Duke è stato sottoposto ad un controllo che ha escluso l’operazione. A Reddish è stato fatto indossare uno speciale tutore il quale, secondo gli specialisti della Emory Sports Medicine Clinic, sarà sufficiente per ristabilirlo al 100%.

Quello di Reddish è solo uno dei molti infortuni che hanno compromesso l’avvio di stagione degli Hawks, portando indirettamente al licenziamento di Lloyd Pierce e alla nomina di Nate McMillan come coach ad interim.

Cambio che al momento pare funzionare per la franchigia della Georgia. Sotto la guida dell’ex allenatore degli Indiana Pacers infatti Atlanta ha vinto due partite su due, portandosi all’undicesimo posto nella Eastern Conference, con un record di 16 vinte e 20 perse.

