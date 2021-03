NBA, Nick Nurse: “Dobbiamo essere più concentrati”

I Toronto Raptors non stanno passando un bel periodo. La loro stagione è stata costellata di alti e bassi con la conseguenza che un posto ai Playoff risulta non essere così sicuro. La franchigia canadese occupa il decimo posto nella Eastern Conference con un record complessivo di 17-21. La ventunesima sconfitta stagionale è arrivata ieri notte contro i Charlotte Hornets. L’allenatore dei Raptors, Nick Nurse, è rimasto deluso per alcune negligenze dei suoi giocatori. La partita è stata segnata fin dal primo quarto quando gli Hornets hanno segnato ben 44 punti, mentre i Raptors appena 22. Un divario che non si è mai colmato.

Nurse ha rimproverato ai suoi una certa mancanza di attenzione e concentrazione in fase difensiva. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato seguendo il loro ritmo e non siamo più riusciti a recuperarli. Loro sono tra le migliori squadre quando sono in transizione, hanno un gioco molto veloce. Hanno tirato molto, hanno messo anche tiri difficili, ma noi non abbiamo quasi mai contrastato efficacemente una loro azione.” “[…] Quando una nostra soluzione offensiva non è andata a buon fine, non abbiamo mai avuto i riflessi pronti per contrastare la transizione avversaria. Ci siamo sempre fatti trovare impreparati. Rimanevamo fermi per un secondo senza prendere una decisione. Ci hanno giustamente puniti. Dobbiamo essere più concentrati. Dobbiamo essere attenti durante la partita.”

Nick Nurse poi ha aggiunto un commento personale su LaMelo Ball, autore di 23 punti, nove rimbalzi e sei assist:

“LaMelo è un ottimo giocatore. Ha fatto diverse giocate importanti in momenti chiave della partita.”

