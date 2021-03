NBA, Kevin Love: “Sono felice di essere tornato”

Kevin Love, ala grande dei Cleveland Cavaliers, è finalmente tornato in campo. Love ha saltato due mesi di gioco, a causa di un infortunio al polpaccio. Alla sua prima partita in maglia Cavs nel 2021, Love ha messo a referto quattro punti e un rimbalzo in dieci minuti di gioco. Tuttavia, è stato un ritorno amaro, visto che i Cavs sono stati spazzati via contro i New Orleans Pelicans, 82-116. Ovviamente i Cavs, anche nelle prossime partite, limiteranno il suo minutaggio.

Risultato a parte, Kevin Love è felice di essere tornato sul terreno di gioco con i suoi compagni. Queste le sue parole:

“Mi aspettavo di sentirmi bene e in effetti è stato così. Sono stato fuori tanto tempo. Sono così felice di essere tornato a giocare. Ho avuto molta sfortuna con questo infortunio, ora sono davvero contento. Ci vorranno ancora alcune settimane per sentirmi al pieno delle mie forze. Non mi aspettavo di rimanere così tanto fuori. E’ stato difficile tornare in campo, devo ancora trovare il mio ritmo.”

I Cleveland Cavaliers hanno ritrovato un giocatore fondamentale. Ora devono ritornare a vincere il prima possibile, se vogliono tentare di tornare ai Playoff. I Cavs, attualmente, sono lontani dalla postseason e viaggiano col record di 14-23. L’impresa è difficile, ma non impossibile e se vorranno sognare almeno il Play-in dovranno dare il massimo già dalla prossima partita, contro gli Atlanta Hawks.

