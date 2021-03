NBA, PJ Tucker sempre più vicino all’addio: rimane fuori contro i Kings

PJ Tucker è seriamente intenzionato a lasciare gli Houston Rockets, sempre più in declino e privi di qualsiasi tipologia di progetto. Il giocatore ha chiesto la cessione e sta aspettando impaziente che la franchigia trovi l’accordo con una squadra disposta a scambiare per averlo.

La scelta di Tucker sembra essere definitiva, ed è molto probabile che non lo vedremo mai più vestire la casacca di Houston; la notizia è stata inoltre confermata anche dal coach, Stephen Silas, il quale ha parlato della situazione della sua ala dopo la quattordicesima sconfitta consecutiva della sua squadra.

Lo stato delle trattative che riguardano PJ Tucker è in questo momento nello stallo totale, in quanto il giocatore vorrebbe approdare in una contender, per provare a giocarsi un anello; inoltre la sua seconda richiesta è quella di rimanere fuori fino allo scadere della finestra utile agli scambi, il 25 Marzo.

Le maggiori indiziate a mettere le mani sul talento dei Rockets quindi, sono le solite: Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e anche i Miami Heat, che più di tutte avrebbe da scambiare giocatori giovani, richiesta dei Rockets per far partire Tucker. Proprio quest’ultima richiesta sembra essere il punto che ha fermato le trattative, in quanto le squadre non sono interessante a lasciare andare pezzi giovani per un atleta di 35 anni e con il contratto prossimo alla scadenza.

In ogni caso la situazione all’interno dello spogliatoio dei Rockets è pessima, con non solo Tucker a chiedere lo scambio, ma anche Eric Gordon e Victor Oladipo che, scontenti, vorrebbero lasciare H-Town.

