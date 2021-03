I Golden State Warriors hanno richiamato in NBA Alen Smailagic

Ora che la stagione G League a Santa Cruz è terminata, i Golden State Warriors hanno deciso di richiamare in NBA Alen Smailagic. Una seconda opportunità per l’ala serba che avrà il resto della stagione a disposizione per convincere Golden State ad investire su di lui nel lungo periodo. Il suo contratto non è garantito dopo questa stagione, come scrive Connor Letourneau del San Francisco Chronicle.

The Warriors have recalled Alen Smailagic from the G League now that Santa Cruz's season is over. Over the rest of the NBA season, he will try to prove he warrants a longer-term investment from Golden State. His contract is non-guaranteed after this season.

— Connor Letourneau (@Con_Chron) March 11, 2021