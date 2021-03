NBA, Valanciunas commenta la vittoria: “Abbiamo giocato una bella pallacanestro”

Nella partita della notte tra Grizzlies e Wizards sono stati i primi a portarsi a casa la vittoria per 127-112. Il protagonista della sfida è stato Jonas Valanciunas, che nei 32 minuti sul parquet ha segnato 29 punti, season-high, raccolto 20 rimbalzi e messo a referto quattro stoppate. Il suo dominio, insieme al contributo di Morant e Bane, ha permesso ai Grizzlies di portare a casa la 17esima vittoria di stagione. Nell’intervista post-partita il lungo lituano ha commentato la partita e il terzo quarto in particolare, che si è poi rivelato decisivo per il successo:

“Abbiamo deciso di giocare con intensità e con energia. L’attacco stava girando bene e ha continuato a farlo, mentre la nostra fase difensiva era un po’ un problema. Era lì che dovevamo impegnarci e alla fine ci siamo portati a casa la vittoria. Negli ultimi quattro giorni [la pausa per l’All-Star Game] mi è mancata la pallacanestro, è stato bello ritornare sul parquet a giocare e vincere. Abbiamo giocato molto bene di squadra, ci siamo passati la palla in attacco e ci siamo sempre aiutati a vicenda in difesa. È stata una bella pallacanestro la nostra”

Oltre alla prestazione di Valanciunas, da ricordare per i Grizzlies anche quella di Ja Morant, che ha segnato 21 punti e servito 10 assist ai compagni, e del rookie Desmond Bane. Bane, titolare nelle ultime quattro partite, ha segnato 20 punti tirando 7/13 dal campo e 5/8 dall’arco dei tre punti. I Grizzlies, che possono contare su una delle squadre con maggiore potenziale per il futuro, hanno attualmente un record di 17 vittorie e 16 sconfitte che vale per il nono seed della Western Conference. La lotta Playoff è aperta, e Memphis può giocare le sue carte.

