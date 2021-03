NBA, Winslow guida i Grizzlies e benedice la trade

Justise Winslow ritrova il campo e il sorriso. Dopo una partita di riposo – non ha giocato contro gli Spurs ndr –per non forzare a pochi giorni dal rientro in gruppo, l’ex Heat ha mandato a referto 20 punti in uscita dalla panchina nella partita vinta contro i Rockets.

Miglior marcatore di serata per i Grizzlies, Winslow ha descritto a caldo le proprie sensazioni. Di seguito le sue dichiarazioni a Fox Sports Southeast:

"This trade was one of the best things to happen to in my life on and off the court for me, this organization with being so patient with me. I'm just so thankful. A lot of gratitude and a lot of joy in my heart right now." – @IAmJustise @memgrizz // #GrindCity pic.twitter.com/Te6RFGXbtL

