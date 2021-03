Risultati NBA: tripla doppia di Doncic e vittoria Mavs, bene anche Memphis

(14-21) Washington Wizards 112-127 Memphis Grizzlies (17-16)

Torna la NBA e con essa, i risultati. Entrambe ai nastri della ripartenza della stagione alla ricerca di un insperato posto tra le migliori otto. Washington e Memphis ritornano in campo per prime, per tentare di dare un senso alla propria annata.

La partenza sorride ai padroni di casa: Memphis sfrutta le difficoltà al tiro nei primi momenti della partita degli avversari e nei primi minuti, tra primo e secondo quarto, riesce a costruire un vantaggio di 19 punti. Il sorvegliato speciale è ovviamente Bradley Beal, che spesso e volentieri si ritrova a dover affrontare una difesa super-fisica.

Nonostante ciò, Washington riesce a chiudere la prima metà di gara sulle ali di un parziale di 21-7, che rimette la partita sul 67-62.

La strategia di Memphis è chiara: avere il controllo del pitturato. Il compito spetta anche e soprattutto a Jonas Valanciunas, che risponde in maniera egregia. Il lituano gioca una partita da 29 punti e 20 rimbalzi, mangiando in testa agli avversari. Fondamentale è anche Ja Morant, che ai suoi 21 punti aggiunge 10 assist tutti in penetrazione. Così facendo, Memphis riesce nel quarto periodo a prendere definitivamente il controllo di una partita che gli Wizards tentavano a loro volta di vincere, portandosi in vantaggio un paio di volte.

(18-15) San Antonio Spurs 104-115 Dallas Mavericks (19-16)

L’annuncio è arrivato a poche ore dall’inizio della partita: LaMarcus Aldridge lascerà i San Antonio Spurs, via trade o via buyout. Il veterano, di mutuo accordo con la franchigia, ha deciso di intraprendere una strada diversa.

Col senno di poi, l’assenza di un lungo di livello pesa molto nell’economia della partita tra Spurs e Mavs. Perché San Antonio paga dazio, tantissimo, alla fisicità e alla stazza di Kristaps Porzingis, dominatore a rimbalzo.

La partita è in realtà equilibrata, nonostante le super prestazioni di Porzingis e Doncic. Anzi, a metà partita San Antonio è anche davanti per 59-52, pareggiando il proprio miglior risultato stagionale in termini di vantaggio dopo due quarti. La partita si decide nel quarto periodo, con un parziale che parte dal fallo di Derrick White su Josh Richardson. Da questo momento in poi, i Mavs piazzano un parziale di 17-4, guidato e concluso nel migliore dei modi dal fenomeno Doncic:

Lo sloveno chiude la partita a 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, per la 33esima tripla doppia in carriera. Adesso si trova all’undicesimo posto all-time in NBA: ha già pareggiato i numeri del leggendario Bob Cousy.

Importante l’apporto delle panchine: quella degli Spurs segna 39 punti, quella dei Mavs 35. Entrambe si confermano tra le migliori in NBA.