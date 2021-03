NBA, Porzingis e la vittoria contro gli Spurs: “Siamo sulla strada giusta”

Finita la pausa per l’All-Star Game di Atlanta le squadre NBA sono scese in campo stanotte. In particolare i Dallas Mavericks hanno battuto gli Spurs per 115-104, guidati dalla coppia Luka Doncic – Kristaps Porzingis. Se la stella slovena ha messo a referto una tripla doppia da 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, il contributo del lungo lettone non è stato certo da meno. Porzingis ha infatti segnato 28 punti tirando 11/17 dal campo e ha catturato 14 rimbalzi, season-high di quest’anno.

Poco prima dell’All-Star Break Porzingis aveva detto che avrebbe sfruttato la pausa per lavorare sul suo gioco. Nella prima parte di stagione il lungo, che ancora non aveva recuperato pienamente dall’operazione al menisco, aveva un po’ deluso le aspettative. Ma in queste ultime settimane Porzingis ha fatto vedere tutto il suo valore, andando in doppia doppia in sette delle ultime dodici partite. Parlando del recupero dall’intervento e della pausa per l’All-Star Game Porzingis ha detto:

“Qualche volta è fondamentale poter contare su un paio di giorni di riposo per recuperare dalle fatiche della stagione. Io amo lavorare, amo allenare il fisico in palestra e fare tiro, ma è importante anche rimanere bilanciati e non esagerare affaticandosi troppo. Ora che sono tornato mi sento fresco e pronto a giocare. Ma ho ancora del lavoro da fare e la gamba, dopo l’intervento, non è ancora quella di prima”

Nella vittoria contro gli Spurs è stato fondamentale non solo il suo contributo offensivo ma anche il suo impegno nell’altra metà campo, che Porzingis ha così commentato:

“Sappiamo cosa vogliamo diventare in difesa e tutti ci stiamo impegnando molto. Provo a dare sempre energia ai miei compagni e dare tutto quello che ho, e penso che stiamo andando nella giusta direzione”

