NBA, Paul George: “Ja Morant mi ricorda Derrick Rose”

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Memphis Grizzlies hanno ottenuto una grande vittoria contro i Los Angeles Clippers per 122 a 94. Il giovane leader dei Grizzlies Ja Morant ha messo a referto 16 punti con 7/14 al tiro, 2 rimbalzi e 7 assist. Nonostante la battuta d’arresto, i californiani si sono vendicati prontamente il giorno seguente, sconfiggendo i Grizzlies con il punteggio di 119 a 99. Altra solida prestazione per Morant, il quale ha realizzato 20 punti, raccolto 4 rimbalzi e smazzato 5 assist.

Queste prestazioni hanno colpito la stella dei Clippers Paul George, il quale si è così espresso sul play:

“È molto divertente da guardare. Non ho altro da aggiungere. È così atletico, talentuoso, agile che potrei paragonarlo a Derrick Rose. Entrambi hanno in comune l’esplosività nell’attaccare il ferro e la capacità di controllare il proprio corpo. Fa sembrare facili alcune giocate che in realtà sono molto complicate.”