NBA, Kawhi Leonard e le Olimpiadi: “Voglio andarci”

Kawhi Leonard sogna la medaglia d’oro olimpica. E questo sogno potrebbe essere rincorso quest’estate, alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. L’idea di Leonard è quella di prendere parte alla competizione con Team USA, insieme al suo ex coach Gregg Popovich. Ecco come ha parlato a riguardo nell’intervista prima dell’All-Star Game:

“Il mio piano è quello di andare. Se mi sentirò all’altezza e in grado di scendere in campo in quel momento, allora giocherò. Un sacco di persone erano cariche per il 2020, ma la pandemia da sola ha praticamente ucciso tutto.”

Kawhi Leonard e Gregg Popvich sono stati insieme per ben sette stagioni a San Antonio. Insieme hanno vinto l’ultimo titolo della dinastia Spurs, nel 2014, con Kawhi come MVP delle Finals. Ora, dopo essere passato per i Toronto Raptors e i Los Angeles Clippers, potrebbe tornare a collaborare con l’allenatore che l’ha reso grande. Popovich guiderà Team USA, per la prima volta da head coach, alle Olimpiadi di Tokyo.

Per Leonard, come per altri giocatori NBA, potrebbe esserci il problema delle Finals. L’ipotetica Gara 7 è prevista per il 22 di luglio, con le Olimpiadi che inizieranno il 23. Al momento questa è l’incognita più grande per l’ex gioiello di casa Spurs.

Team USA sceglierà i giocatori che prenderanno parte alle Olimpiadi da un gruppo di 60 atleti. Da questa prima scrematura, verrà selezionata la squadra che prenderà parte al training camp di Las Vegas, che inizierà il 1 luglio. Qui, i fortunati che andranno alle Olimpiadi, si alleneranno sotto gli ordini di coach Popovich e prenderanno parte ad alcune amichevoli.

L’anno scorso era prevista la partecipazione di molte stelle della NBA. Ora, con la pandemia, la situazione potrebbe essere cambiata, visto anche la fine posticipata della stagione. Le scelte finali saranno comunque in mano a Popvich e allo staff di Team USA, composto da Jerry Colangelo, Sean Ford, Lloyd Pierce, Steve Kerr e Jay Wright.

