Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA ha invitato 60 giocatori

È ufficialmente cominciato il processo di selezione per la formazione di Team USA che vedremo in campo durante le prossime Olimpiadi in programma a Tokyo. Qual è il primo passo? Cominciare a mandare i primi ai giocatori NBA più interessanti del momento.

Secondo Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, Jerry Colangelo avrebbe mandato non meno di sessanta inviti. Chiaramente non sono stati resi noti i nomi dei giocatori, ma sembra ci siano tutti i più forti della lega, nessuno escluso come invece era capitato nel folle mese di agosto del 2019, quando diverse stelle NBA decisero di dare “buca” alla propria Nazionale in vista del Mondiale poi svoltosi Cina.

Selection process at center will be interesting for this team, a problem-area for Team USA in 2019 World Cup. Miami’s Bam Adebayo and Houston’s Christian Wood – one of the league’s success stories in 2020-2021 – are among invitees to fill those roles, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021