La Nike ha mostrato le nuove divise NBA per la stagione 2020-21

La Nike ha ufficializzato le nuove divise NBA “Earned Edition” per la stagione 2020-2021. Queste canotte sono state disegnate per celebrare le sedici squadre che hanno preso parte ai Playoff del 2020, quelli nella bolla di Orlando. Ogni divisa rivela caratteristiche argento – i Lakers incorporano il trofeo dorato.

All 16 NBA Earned Jerseys for this season revealed. Celebrating the 16 teams that made the 2020 Playoffs. Each jersey features Silver accents — the Lakers’ incorporates Trophy gold. 🏆 pic.twitter.com/6MnUQmNDi7 — Nick DePaula (@NickDePaula) March 10, 2021

Come riportato su ESPN citando il comunicato NBA “ogni divisa amplifica gli elementi iconici radicati nel tessuto di ogni organizzazione“. Le sedici divise NBA infatti non vogliono, come le city edition, esaltare e rendere omaggio ai luoghi dove hanno sede le 30 franchigie del campionato americano di basket. La volontà è onorare il cammino delle 16 contendenti che nella bolla creata a Disneyworld si sono sfidate per il titolo dello scorso anno.

Il comunicato prosegue poi dettagliando le peculiarità delle divise:

“Come un cenno aggiunto alle squadre che hanno partecipato alla lotta dei Playoff NBA, 15 delle uniformi sono ornate con insegne d’argento speciale tra cui un argento Nike swoosh sulla parte anteriore sinistra superiore delle uniformi; un jocktag argento Earned Edition sulla parte anteriore destra inferiore; e un logo NBA argento sul retro, sopra il nome del giocatore.”

I Lakers, campioni NBA, avranno il fregio del loro titolo:

“L’uniforme Earned Edition per i Los Angeles Lakers campioni NBA 2020 si distingue dalle altre con dei segni decorati in oro per onorare il campionato NBA che la squadra ha guadagnato a Orlando, conclusione di una storica stagione NBA.”

Con la speranza che il cammino NBA per la lotta al titolo di quest’anno sia meno burrascoso e meno condizionato dagli eventi in cui tutti noi siamo coinvolti ogni giorno.

