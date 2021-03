NBA, Obi Toppin racconta il primo incontro con LeBron James

È stato uno dei protagonisti dello Slam Dunk Contest, quest’anno svoltosi all’intervallo dell’All-Star Game: Obi Toppin ha stupito con le sue schiacciate, anche se la vittoria è andata al collega di Portland Anfernee Simons.

Il primo weekend tra le stelle non si scorda mai, specialmente per un rookie. Gli incontri speciali sono sempre dietro l’angolo ed è ciò che è accaduto proprio a Toppin, rimasto colpito da un piacevolissimo primo incontro con LeBron James:

“Mi ha guardato, si è avvicinato a me e mi ha chiesto ‘Come va Obi?’ Io ero tipo ‘Ah, ma conosci il mio nome?’ “

Il primo weekend All-Star di Toppin rimarrà quindi un’esperienza indimenticabile, migliorata ancora di più da questo piacevole incontro. Ma la giovane stellina dei New York Knicks sta giocando una grande prima stagione nella Grande Mela. Un po’ come tutti i suoi compagni, finalmente usciti dal turbine di mediocrità che ha caratterizzato gran parte delle ultime stagioni dei newyorkesi.

La speranza per Obi Toppin è che questo All-Star Weekend (anche se quest’anno ridotto a una sola giornata) sia solo il primo di una lunga serie. La strada intrapresa sembra essere quella giusta.

