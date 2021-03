NBA, Bradley Beal svela chi è il suo compagno di squadra preferito

Nonostante i Wizards stiano faticando in termini di risultati (il record di 14-20 parla chiaro), Bradley Beal si è affermato quest’anno come una delle guardie migliori della lega. Con una media di 32.9 punti, 5.4 rimbalzi e 4.7 assist, l’ex-Florida Gators si è guadagnato la prima convocazione all’All-Star Game, segnando anche 26 punti per Team Durant.

In attesa del prossimo incontro con i Grizzlies, il #3 di Washington ha parlato della sua stagione e di quella della sua squadra in un’intervista a SiriusXM NBA Radio. Nello specifico, Beal ha avuto modo di parlare dell’ultimo arrivato a DC, Russell Westbrook, sottolineando la sua professionalità e la sua voglia di migliorare:

“Per me [la cosa migliore] è il modo in cui si comporta ogni giorno come leader, giocatore, padre e uomo. Probabilmente è il compagno di squadra migliore che abbia mai avuto, ed in termini di leadership è uno dei migliori che abbia visto. Il motivo è che non ha paura di essere messo in discussione. Si mantiene sempre su un certo standard.”

Beal ha poi spiegato l’influenza positiva che Westbrook ha avuto sul suo rendimento da giocatore:

“Ho guardato [Westbrook] e mi sono detto “Ok, anch’io posso fare alcune cose. Posso impegnarmi e giocare intensamente. Posso aiutare i miei compagni in ogni modo possibile tutte le partite. Posso cercare di mantenere il mio corpo e la mia mente sempre pronti”. Penso sia una buona rappresentazione di come è. Ognuno di noi aveva diverse aspettative su Russ [Westbrook] quando è arrivato, sul fatto che fosse un buon compagno o no. Ma con noi è stato semplicemente eccezionale. È incredibile.”

