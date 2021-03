NBA, l’emittente canadese TSN annuncia il primo broadcast tutto al femminile

Una data importante – sul piano simbolico e non solo – come l’8 marzo dà risalto alla scelta annunciata da TSN. L’emittente canadese che trasmette le partite NBA dei Toronto Raptors ha infatti programmato per il 24 marzo la prima messa in onda NBA interamente al femminile nella storia del Canada. La trasmissione di Raptors-Nuggets sarà curata dalle professioniste della redazione: Megan McPeak, Kia Nurse, Kyla Grey, Kate Beirness e Amy Audibert.

Il messaggio si apre così:

“Ciò che mi auguro una giovane donna possa percepire guardando questa messa in onda è che lei può fare qualsiasi cosa desideri.”

Con l’augurio e la speranza che quello che oggi appare come evento eccezionale possa presto diventare normalità. L’impegno per la parità di genere in NBA è centrale nel programma del commissioner NBA Adam Silver.

