All-Star Game 2022, Cleveland raccoglie testimone NBA: il video di lancio

Conclusa l’edizione 2021 dell’All- Star Game – eccezionale per le condizioni e modalità in cui si è svolta – la NBA guarda avanti al prossimo anno. L’intenzione, dopo il cambio di programma del 2021, è quella di tornare a rispettare le scadenze con le città candidatesi per ospitare la kermesse. Nel 2022 toccherà dunque a Cleveland e alla Rocket Mortgage FieldHouse, rinnovata oramai due anni fa.

ALL-STAR GAME 2022

Il video di lancio dal profilo Twitter dei Cavaliers ha svelato il logo della manifestazione. L’appuntamento è fissato per il 20 febbraio 2022. L’All-Star Weekend tornerà in Ohio per la terza volta, a 25 anni dall’ultima volta. Impossibile dimenticare la notte del 1997, quando vennero premiati i 50 migliori giocatori di tutti i tempi.

1981 → 1997 → 2022

Cleveland has NEXT.

NBA All-Star is coming BACK to The Land 🔥 pic.twitter.com/HNmDT0dpb9 — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 8, 2021

