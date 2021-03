Nikola Vucevic al centro del mercato NBA: tutte le squadre interessate

Nikola Vucevic fa gola alle big della NBA. Non è certamente una novità quella riguardante il lungo degli Orlando Magic, il quale sta disputando l’ennesima stagione positiva, registrando un career high di media in punti per partita (24.6) e percentuale da tre punti (41.2%). Vucevic è chiaramente l’anima di questi Magic che – ad onor del vero – stanno faticando più del dovuto ad Est con un record di 13-23.

Secondo quanto riportano i media americani, sul lungo ci sarebbe l’interesse di Miami Heat, San Antonio Spurs, Charlotte Hornets e Boston Celtics. Tutte le squadre vorrebbero eventualmente chiudere l’operazione prima della trade deadline fissata per il 25 marzo. C’è però da fare i conti anche con i Magic i quali, ad oggi, sembrerebbero non voler ascoltare le offerte delle compagini appena citate. Ma è anche vero che se una di loro dovesse mettere sul piatto qualche contropartita di livello, Orlando potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di ricostruire il proprio roster. Anche perché la carta d’identità di Vucevic dice 30 anni.

Nei prossimi due anni il giocatore si porterà a casa 46 milioni di dollari totali prima di diventare unrestricted free agent nella offseason del 2023. Nel frattempo, The Ringer ha riportato opportunità di mercato anche per Terrence Ross ed Evan Fournier i quali hanno raccolto l’interesse rispettivamente di Denver Nuggets e Charlotte Hornets .

