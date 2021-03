Ormai è fatta: Blake Griffin è ad un passo dall’essere un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. Il lungo, dopo aver salutato i Detroit Pistons a seguito del buyout completato solo 48 ore fa, è pronto a firmare un nuovo contratto con la franchigia newyorchese. A riportare la notizia è stato il solito Shams Charania, insider di The Athletic, il quale ha ripreso fonti vicine al giocatore.

Blake Griffin has cleared free agency waivers and the six-time NBA All-Star is expected to sign with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2021