NBA, Paul George cambia idea su Lillard: “Il logo shot? Non è un tiro forzato”

Durante l’All-Star Game 2021, il buon Damian Lillard ha dato spettacolo per l’ennesima volta, mostrando un range di tiro clamoroso fino alla metà campo. Niente di nuovo per tifosi e addetti ai lavori, ma la precisione del play di Portland stupisce in maniera chiara quando si tratta di vederlo in azione.

Anche Paul George sembra aver cambiato idea sulla soluzione offensiva di Lillard, etichettandola finalmente come un ‘buon tiro’. Il giocatore dei Clippers nel 2019 aveva commentato il famoso game winner della star dei Blazers – contro gli allora Thunder di George in gara-5 dei playoff 2019 – come un ‘cattivo canestro’:

“Alla fine credo di essere stato criticato giustamente per aver chiamato il famoso tiro di Dame [Lillard] nei playoff un ‘cattivo tiro’. Oggi ho potuto vedere da vicino il suo raggio di tiro: è assolutamente pazzesco. Non stiamo parlando di un’Ave Maria tirata a caso da centrocampo: è un tiro come un altro per lui, totalmente all’interno del suo raggio di tiro, anzi forse sarebbe in grado di colpire anche da più lontano, se necessario. ‘Cattivo tiro’? No, non posso più definirlo così. È un gran tiro: gli do due pollici in su.”

