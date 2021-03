NBA, possibile buyout per Otto Porter Jr.: Warriors alla finestra

A poco più di due settimane dalla trade deadline, il mercato NBA entra nel vivo. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c’è quello di Otto Porter Jr. L’ala dei Chicago Bulls, attualmente ai box a causa di un fastidio alla schiena, secondo numerose fonti, non sarebbe più nei piani di Billy Donovan e dei Bulls che starebbero valutando addirittura di lasciarlo libero tramite buyout.

Arrivato nella Windy City nel 2019, come elemento utile a far crescere i giovani e portare esperienza nel roster, non ha quasi mai dato il suo contributo a causa dei numerosi infortuni che gli hanno consentito di scendere in campo solo 45 volte in due anni. Da qui la decisione di Chicago di liberarlo.

In caso di buyout comunque, le acquirenti per l’ex Washington Wizards non mancherebbero affatto. In pole position i Golden State Warriors che avrebbero già comunicato il loro interesse all’entourage del giocatore.

