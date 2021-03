All-Star Game 2021: programma, orari e squadre

Con l’arrivo dell’All-Star Game 2021 che si svolgerà questa notte, siamo praticamente a metà stagione di regular season NBA. La lega, per decisione di Adam Silver, ha scelto di condensare il consueto All-Star Weekend in un unico giorno – ossia il 7 marzo – presso la State Farm Arena di Atlanta. Se le normali competizioni si sono salvate, la partita tra le Rising Stars 2021 è saltata seppur siano comunque stati nominate le rispettive compagini. Andiamo a scoprire il programma completo dell’All-Star Game 2021 con orari e squadre.

All-Star Game 2021: programma, format e orari

Quest’anno, a causa della pandemia COVID-19, tutte le specialità sono state condensati in un evento di una notte ad Atlanta che includerà la Skills Challenge, il 3-Point Contest, il Dunk Contest e l’All-Star Game. Sia la Skills Challenge che il 3-Point Contest si svolgeranno prima della partita, mentre lo Slam Dunk Contest si terrà all’intervallo della gara delle stelle. Come promemoria, vi ricordiamo che l’All-Star Game non si baserà sul confronto tra Est contro Ovest, ma dalle scelte fatte durante lo scorso Draft All-Star Game di giovedì scorso, in cui LeBron James e Kevin Durant – rispettivi capitani – hanno determinato il roster.

Format All-Star Game 2021

Peraltro, l’ASG prevederà un format identico a quello dell’anno scorso, per ricordare Kobe Bryant. Il formato dell’Elam Ending – idea nata nel 2007 da Nick Elam – consiste nell’eliminare il cronometro dell’ultimo quarto e sostituirlo con un punteggio da raggiungere, detto “target score”, in questo caso il punteggio cumulato nei tre quarti da parte della squadra in vantaggio + 24.

La partita, quindi, si svolgerà con le seguenti modalità:

Le squadre giocheranno per vincere ogni singolo quarto , ognuno dei quali inizierà dal punteggio di 0-0 e durerà i canonici 12 minuti.

, ognuno dei quali inizierà dal punteggio di 0-0 e durerà i canonici 12 minuti. All’inizio del quarto quarto, il cronometro verrà spento e verrà indicato un “target score” da raggiungere . Il “target score” sarà determinato dalla somma dei punti fatti nei 3 quarti giocati dal team in vantaggio +24 , numero che rappresenta Kobe Bryant

e verrà indicato un . Il “target score” sarà determinato dalla , numero che rappresenta Dopo che il punteggio finale sarà fissato, le compagini giocheranno senza limiti di tempo nell’ultimo quarto, finché una delle due non raggiungerà il punteggio indicato e vincerà l’All-Star Game NBA

Orario All-Star Game 2021

Non è stato rilasciato una schedule precisa per quanto riguarda gli orari degli eventi, ma quello che sappiamo è che l’evento comincerà ufficialmente alle 00.30, orario italiano.

Skills Challenge – orario stimato: 00.30

– orario stimato: 00.30 3-point Contest – orario stimato: 01.00

– orario stimato: 01.00 Tip Off All-Star Game 2021 – orario stimato: 2.00

– orario stimato: 2.00 Slam Dunk Contest – orario stimato: 3.30

Partecipanti NBA Skills Challenge

I nomi che si sfideranno al prossimo Skills Challenge sono quelli di Robert Covington (Portland Trail Blazers), Luka Doncic ( Dallas Mavericks), Chris Paul (Phoenix Suns), Julius Randle (New York Knicks), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) e Nikola Vucevic (Orlando Magic).

L’attuale detentore della prova, Bam Adebayo, invece non sarà della partita.

Partecipanti Gara da 3 Punti

Per quanto riguarda la Gara da 3 punti i partecipanti saranno Devin Booker (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Stephen Curry (Golden State Warriors), Zach LaVine (Chicago Bulls), Donovan Mitchell (Utah Jazz) e Jayson Tatum (Boston Celtics).

L’attuale detentore della competizione, Buddy Hield, ha deciso di non partecipare all’evento.

Partecipanti Gara delle Schiacciate

Lo Slam Dunk Contest andrà in scena durante l’intervallo dell’All-Star Game e prevederà la presenza di soli 3 atleti. I partecipanti alla gara delle schiacciate 2021 sono Cassius Stanley (Indiana Pacers), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) e Obi Toppin (New York Knicks).

Anche in questo caso non ci sarà l’ultimo vincitore della competizione più nota dell’All-Star Weekend, ossia Derrick Jones Jr.

Cinque ex vincitori dello Slam Dunk Contest NBA giudicheranno l’operato dei concorrenti: Dominique Wilkins (vittoria nel 1985, 1990); Spud Webb (1986); Dee Brown (1991), Josh Richardson (2002, 2003) Josh Smith (2005).

Led by Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Dominique Wilkins, five past #ATTSlamDunk champions will serve as the judges. Wilkins (1985 & 1990 champion) will be joined by Dee Brown (1991), Jason Richardson (2002 & 2003), Josh Smith (2005) and Spud Webb (1986). #NBAAllStar pic.twitter.com/af499yes5H — NBA (@NBA) March 2, 2021

Squadre All-Star Game 2021: i roster

Roster Team LeBron

Titolari: LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Le riserve, invece, saranno Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia) 76ers), Chris Paul (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Rudy Gobert (Utah Jazz). Coach: Quin Snyder (Utah).

Roster Team Durant

Titolari: Kevin Durant (Brooklyn, capitano non giocatore). Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphia), Kawhi Leonard (LA Clippers), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston).

Riserve: James Harden (Brooklyn), Mike Conley (Utah), Zion Williamson (New Orleans), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando), Donovan Mitchell (Utah). Coach: Doc Rivers (Philadelphia).

Dove vedere All-Star Game 2021 in TV e Streaming

L’All-Star Game 2021 sarà in diretta in TV solo su Sky Sport NBA (canale 206) a partire dalle 00.30 fino alle 5.30 del mattino. Potete gustarvi l’evento anche in streaming direttamente su Sky Go o Now TV. Per gli abbonati di NBA League Pass, invece, l’evento sarà chiaramente disponibile in lingua originale in copertura continua dalle 00.30.

