NBA, Sacramento mette sul mercato Marvin Bagley III e Bjelica

I Sacramento Kings arrivano all’All-Star break in crisi d’identità. Ancora una volta. La franchigia Californiana ha finora vissuto una stagione disfunzionale sotto coach Walton e, con un record che scrive 14-22, guarderanno alla trade deadline del 25 marzo con grande interesse. Secondo NBC Sports California infatti, i Kings negli ultimi giorni sono stati molto attivi nel cercare potenziali acquirenti per almeno due dei suoi giocatori: Marvin Bagley III e Nemanja Bjelica.

L’ex seconda scelta al Draft 2018 sta avendo una solida stagione nonostante le uscite infelici del padre: 14.1 punti e 7.6 rimbalzi a partita. Numeri ottimi, considerando i soli 26 minuti d’impiego sul parquet. Le sue abilità da rimbalzista d’attacco non cancellano però le sbavature in difesa, ragion per cui in diverse occasioni coach Walton gli ha preferito Richaun Holmes per concludere le partite.

Bjelica invece quest’anno il campo lo ha visto pochissimo: dopo 137 incontri come starter per i Kings nelle ultime due stagioni, l’ala serba ha giocato solo 19 delle 36 partite disputate da Sacramento quest’anno. 8.5 punti, 4.2 rimbalzi e 2.2 assist in 18 minuti di utilizzo a partita per lui. Secondo Shams Charania squadre come Warriors, 76ers, Heat, Bucks e Celtics sarebbero ben interessate alle prestazioni del 32enne in scadenza quest’estate.

A parte De’Aron Fox e Tyrese Haliburton, nessun giocatori in canotta viola è incedibile. Probabile vedere dei cambiamenti da qui al 25 marzo.

