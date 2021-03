NBA, botta e risposta tra LeBron James e Donovan Mitchell

A poche ore dall’inizio dell’All-Star Game 2021, scatta la polemica tra LeBron James e Donovan Mitchell. Il primo ha spiegato come mai non abbia scelto un giocatore degli Utah Jazz, prima di rimanere con il solo Rudy Gobert disponibile. Mitchell ha deciso di rispondere, visto che anche lui è stato scelto alla fine, per penultimo, dal Team Durant. Ecco la spiegazione di LeBron sul perché non abbia scelto un giocatore degli Utah Jazz:

“Non c’è disprezzo verso gli Utah Jazz. Voi ragazzi potete capire, proprio come nei videogiochi mentre crescevamo, non abbiamo mai giocato con gli Utah Jazz. Anche se c’erano i grandi Karl Malone e John Stockton, non gli abbiamo mai scelti ai videogiochi. Mai.”

A queste parole di LeBron, Donovan Mitchell non ha fatto tardare la sua risposta. Il giocatore di Utah ha difeso la sua franchigia ai microfoni di Sarah Todd di Deseret News, con parole piuttosto chiare:

“Non voglio essere scortese, ma sinceramente non mi interessa. La gente ha spalato me**a su di me per un bel po’…noi non facciamo questo per avere la sua approvazione (di leBron James, ndr).”

La polemica è nata inizialmente per colpa della decisione di LeBron James di scegliere Sabonis al posto di Gobert. Questo evidentemente non è andato giù a Mitchell, che probabilmente non ha apprezzato neanche il suo essere scelto per penultimo. Gli Utah Jazz sono al momento la miglior squadra in NBA, ma le loro due star sono state trascurate dai due capitani dell’All-Star Game.

Al botta e risposta si è unito pure Charles Barkley, che ha dichiarato:

“Non voglio che gli Utah Jazz siano sminuiti in questo momento. Andiamo ragazzi, hanno il miglior record in NBA e i loro due migliori giocatori sono stati scelti negli ultimi due posti. Questo è sminuire.”

La sfida all’All-Star Game 2021 tra Team LeBron e Team Durant andrà in onda alle 2.00 ora italiana.

Leggi anche:

NBA, rivelate le divise dell’All-Star Game 2021

All-Star Game, Mitchell e Gobert scelti per ultimi: “Nessuno gioca con i Jazz”

NBA, Steph Curry pronto per giocare con LeBron James: “Non vedo l’ora”