NBA: la trade avrebbe “salvato la vita” a Caris LeVert

Una storia di quelle a lieto fine, una sliding door di quelle che fanno venire da chiedersi se non esista davvero un destino. Coinvolto nella mega trade che ha visto James Harden trasferirsi a Houston, Caris LeVert ha salutato Brooklyn ed è finito agli Indiana Pacers.

Ed è proprio grazie a questo trasferimento che LeVert ha potuto scoprire il suo problema di salute. Durante le classiche visite mediche, una risonanza magnetica ha evidenziato una piccola massa sul suo rene sinistro. Un tumore, la diagnosi, rimosso per precauzione con la possibilità che fosse benigno, e che invece si è poi effettivamente rivelato essere un carcinoma.

Chissà se senza la trade LeVert si sarebbe mai accorto di questo problema:

“Non avevo alcun sintomo. Giocavo, senza saltare una singola partita. Mi sentivo al 100%. In qualche modo questa trade mi ha mostrato cosa stava accadendo nel mio corpo. La guarderò da questo punto di vista d’ora in poi, felice di pensare che questa trade mi abbia salvato sul lungo periodo”

LeVert è stato operato lo scorso 26 gennaio e i Pacers hanno potuto felicemente annunciare che la massa tumorale è stata definitivamente rimossa e che il giocatore non necessita di ulteriori terapie.

Una notizia bellissima, che permette ora all’ex Nets di concentrarsi solo ed esclusivamente sul recupero della forma migliore per ritornare a calcare i parquet NBA dove tutti lo accoglieranno a braccia aperte, felici per l’esito della vicenda.