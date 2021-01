NBA, problemi durante le visite mediche per Caris LeVert: out a tempo indeterminato

Caris LeVert è sì un nuovo giocatore degli Indiana Pacers, ma dovrà rimanere fermo a tempo indeterminato. La guardia, infatti, sembra non aver passato le consuete visite mediche del caso a causa di una piccola massa rilevata sul suo rene sinistro durante un’approfondita risonanza magnetica effettuata dallo staff medico della franchigia. LeVert sarà quindi sottoposto a ulteriori test e, se necessario, seguiranno nuovi dettagli sulla sua situazione di salute. Queste le parole del diretto interessato al suo arrivo ad Indianapolis:

“A nome della mia famiglia e di me, vorremmo ringraziare gli Indiana Pacers per il loro supporto. Siamo grati per la loro estrema completezza durante le ultime visite mediche e non vedo l’ora di unirmi al team e di far parte di questa grande organizzazione il prima possibile.”