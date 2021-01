NBA, Caris LeVert operato al rene con successo

È stato operato con successo e ora Caris LeVert è sulla via del recupero. Il giocatore, infatti, ieri è finito sotto i ferri per asportare chirurgicamente un carcinoma al rene sinistro. Operazione riuscita ed ora alla guardia ex Nets aspetta il processo di guarigione, che ci si aspetta sarà completo.

L’intervento è stata eseguito dal dottor Jason Sprunger del Community Hospital North a Indianapolis, la nuova città di LeVert. Il giocatore si è unito agli Indiana Pacers poche settimane fa, all’interno della trade che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets. E proprio questa operazione di mercato che gli ha sostanzialmente salvato la vita. I dottori, infatti, hanno scoperto il carcinoma durante le visite medico-sportive di rito che vengono fatte ai nuovi giocatori e questo ha permesso di intervenire immediatamente sull’atleta ed evitare che il tumore maligno progredisse.

Parole di incoraggiamento sono arrivate sia dalla dirigenza dei Pacers, sia dai giocatori. In particolare, Myles Turner ai microfoni di ESPN ha dettO

“Ho sempre sentito bellissime cose su di lui come giocatore e come persona. Ed è quello che abbiamo nella cultura. Per questo penso si adatterà bene, ma ora non ci preoccupiamo di basket con lui. Vogliamo continui a lottare con questo. Penso che l’operazione ndr sia stata una vera vittoria per l’organizzazione.”

Come detto, al giocatore ora aspetta un lungo ricovero e il front office dei Pacers ha dichiarato di non volere fissare una data per il suo ritorno. Sperando di tornare a vedere in campo il Caris LeVert al pieno della forma.

Leggi anche:

Kevin Durant entra in un esclusivo club di “ventellisti”

A Reggio Emilia una piazza per Kobe Bryant e Gianna

NBA, Kyrie Irving omaggia Kobe Bryant indossando la sua n°8