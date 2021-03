NBA, Donovan Mitchell attacca gli arbitri dopo l’espulsione

Dopo Rudy Gobert, anche Donovan Mitchell ha criticato l’operato degli arbitri dopo la sfida della scorsa notte tra Utah Jazz e Philadelphia 76ers, vinta da quest’ultimi. Il giovane All-Star è stato espulso dalla gara a pochi secondi dal termine, dopo due falli tecnici. Mitchell non si è tirato indietro, ed ha espresso chiaramente il suo disappunto:

“Prima di tutto, come sapete, voglio dare credito ai 76ers. Hanno giocato una partita tosta. Joel [Embiid] ha fatto quello che doveva, in fin dei conti sono un’ottima squadra. Siamo stati competitivi, ma è stata dura. E’ difficile scendere in campo combattendo e gareggiando, vedendo poi una partita come questa portata via.”

“Ora, non sono mai stato uno che accusa gli arbitri -posso dire che potevo fare di più- ma la cosa sta sfuggendo di mano. Ci sono state partite come questa che abbiamo vinto, o partite così che abbiamo perso, ma è tutta questione dell’arbitraggio. Noi siamo gentili, non ci lamentiamo, non diventiamo frustrati, combattiamo attraverso le difficoltà, ma resta il fatto che veniamo continuamente fregati, in un certo senso, da tutto questo.”